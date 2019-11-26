Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد استفادة المواطنين من القمر الصناعي المصري "طيبة 1" بعد إطلاقه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:49 م
Advertisements
طيبة 1 في الفضاء
طيبة 1 في الفضاء
Advertisements
تم إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" منذ قليل اليوم الثلاثاء، الموافق 26 نوفمبر 2019، في تمام الساعة 11:09 مساءًا بتوقيت القاهرة، من قاعدة بمدينة "كورو" في إقليم جوينا الفرنسية بقارة أمريكا الجنوبية.

موعد استفادة المواطنين من القمر الصناعي المصري "طيبة 1" 

ومن المتوقع أن يبدأ القمر الصناعي المصري طيبة 1 من العمل بعد استقراره في مداره، خلال 3 شهور من تاريخ الإطلاق باستثمارات تتجاوز الـ 100 مليون يورو، حيث يعود بالتسفادة على المواطنين في مجال الاتصالات والانترنت.

ويزن القمر الصناعي 5.6 طن، وصنعته شركات إيرباص و"تاليس إلينيا سبيس"، وسيظل في الفضاء لمدة 15 عامًا على الأقل بهدف تزويد كل أنحاء البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت، وأيضا بعض الدول من قارة أفريقيا.

أهمية القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

القمر الصناعي المصري طيبة 1 الجديد سيساعد في توفير خدمات الاتصالات بالمناطق النائية التي يصعب وصول شبكة بنية تحتية إليها، بجانب ربط خدمات الاتصالات دون الحاجة لأعمال الحفر الميداني ومد الكابلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكالة الفضاء المصرى موعد إطلاق طيبة 1 قمر صناعي مصر طيبة 1 القمر الصناعي طيبة 1 الانترنت الاستفادة من طيبة 1 الاتصالات اقليم فرنسي اطلاق طيبة 1

أخبار تهمك

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر .. مشاهدة ريال مدريد اليوم real madrid vs paris saint germain live stream free

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

أخبار برشلونة اليوم: دليل جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وصدمة لرونالدو.. وتحديد خليفة بيكيه

منذ ساعة و 9 دقيقة

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي "طيبة -1"

"طيبة -1".. حلم مصر لدفع عجلة التنمية ومكافحة الجريمة والإرهاب

غدا.. مصر تشق طريقها إلى الفضاء بالقمر الصناعي "طيبة سات 1" (تعرف عليه)

قبل إطلاقه بساعات.. كل ما تريد معرفته عن طيبة سات 1 - 1 tiba sat القمر الصناعي المصري

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لـ"الفجر": طيبة 1 سيسهل متابعة العمليات الإرهابية بدقة بالغة (حوار)

بعد تأجيله.. 10 معلومات عن القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة - 1"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status