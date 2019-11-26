موعد استفادة المواطنين من القمر الصناعي المصري "طيبة 1" بعد إطلاقه

موعد استفادة المواطنين من القمر الصناعي المصري "طيبة 1"



ومن المتوقع أن يبدأ القمر الصناعي المصري طيبة 1 من العمل بعد استقراره في مداره، خلال 3 شهور من تاريخ الإطلاق باستثمارات تتجاوز الـ 100 مليون يورو، حيث يعود بالتسفادة على المواطنين في مجال الاتصالات والانترنت.



ويزن القمر الصناعي 5.6 طن، وصنعته شركات إيرباص و"تاليس إلينيا سبيس"، وسيظل في الفضاء لمدة 15 عامًا على الأقل بهدف تزويد كل أنحاء البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت، وأيضا بعض الدول من قارة أفريقيا.



أهمية القمر الصناعي المصري "طيبة 1"



القمر الصناعي المصري طيبة 1 الجديد سيساعد في توفير خدمات الاتصالات بالمناطق النائية التي يصعب وصول شبكة بنية تحتية إليها، بجانب ربط خدمات الاتصالات دون الحاجة لأعمال الحفر الميداني ومد الكابلات.



تم إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" منذ قليل اليوم الثلاثاء، الموافق 26 نوفمبر 2019، في تمام الساعة 11:09 مساءًا بتوقيت القاهرة، من قاعدة بمدينة "كورو" في إقليم جوينا الفرنسية بقارة أمريكا الجنوبية.