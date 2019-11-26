اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان تأجل التصويت على الفصل 28 من مشروع قانون المالية 2020

قرّرت اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان، تأجيل التصويت على الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلق بشروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري في خلاص الأداءات الجبائية، وفق مقرر اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان فيصل دربال.





كما اعتبر دربال في تصريحات إعلامية، "أ نه من غير المعقول أن يتمتع المنتصبون في المناطق والأحياء الراقية بالنظام التقديري لأن مداخيلهم تفوق ما يقومون بخلاصه من أداء سنوي والمقدر بـ100 و150 دينارا".



