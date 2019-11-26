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اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان تأجل التصويت على الفصل 28 من مشروع قانون المالية 2020

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:39 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قرّرت اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان، تأجيل التصويت على الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلق بشروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري في خلاص الأداءات الجبائية، وفق مقرر اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان فيصل دربال.

كما اعتبر دربال في تصريحات إعلامية، "أنه من غير المعقول أن يتمتع المنتصبون في المناطق والأحياء الراقية بالنظام التقديري لأن مداخيلهم تفوق ما يقومون بخلاصه من أداء سنوي والمقدر بـ100 و150 دينارا".

كما شدّد فيصل دربال مقرّر اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان، على ضرورة إدراجهم في النظام "الحقيقي" في خلاص الأداءات الجبائية، وفق قوله.
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