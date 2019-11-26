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شاروبيم: 1652 كشفوا في قافلة طبية مجانية بقرية ابو داود العنب مركز أجا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1652 في قافلة طبية مجانية بقرية ابو داود العنب مركز أجا خلال يومين.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 34مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة. 

وتم إصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة،واجراء أشعة عادية وموجات صوتية ل158حالة، واجراء321 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات،والكشف على150من أمراض الضغط والسكر.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية في أماكن إقامتهم.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي استمرت على مدار يومي 25،26 نوفمبر الجاري،ضمت10عيادات متخصصة شملت 2عيادة باطنة و2عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة،واسنان،وأقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية.
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