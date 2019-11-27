هاني عازر: أنفاق قناة السويس الجديدة تنقل البضائع من سيناء إلى الدلتا في "7 دقائق"

قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إن أنفاق قناة السويس نفذت في نصف الوقت، وبنصف التكلفة التي تحدث في أوروبا، معقبًا: "أنا فرحان بالشباب المصري أووي".



وأضاف "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضون، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الماكينة التي قامت بحفر قناة السويس كانت عن 13 متر، أي بحجم بيت 5 أدوار، تسير تحت الأرض بعمق 40 متر، وتم إنشاء أنفاق تتحمل 2000 سيارة في الساعة الواحدة.



ولفت إلى أن الأنفاق تستطيع نقل البضائع من سيناء إلى غرب القناة في 7 دقائق بسرعة 40 كيلو متر في الساعة، وهذا من شأنه أن يزيد الاستثمارات في سيناء.

