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أحمد السبكي: التأمين الصحي الجديد ضمانة حقيقية للحد من الفقر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يعطي أمان وضمانة حقيقية للحد من الفقر بسبب المرض.

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نظام التأمين الصحي الشامل يجعلها مثل أي دولة متقدمة في العالم.

وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل به شكل من العدل والمساواة والكرامة لكل مواطن على أرضها، كما يساوي بين المواطن القادر والمواطن غير القادر، مشددًا على أن نظام التأمين الصحي الشامل سيكون من أفضل النظم الصحية في العالم؛ نتيجة لدراسته، ونتيجة للإرادة السياسية المصرية القوية.
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الكلمات المفتاحية

مصر الفقر التامين الصحى الشامل الجديد التأمين الصحي

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