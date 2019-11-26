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أخبار برشلونة اليوم: دليل جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وصدمة لرونالدو.. وتحديد خليفة بيكيه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:33 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 26 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لملاقاة فريق بوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 26 - 11 - 2019 :-

- عاجل- مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لموقعة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد والتي شهدت عودة الثنائي أرثو ولينلغيت، فيما يغيب سيميدو وجوردي ألبا بسبب الإصابة، وجيرارد بيكيه للإيقاف، وكارليس بيريز والينا بقرار فني.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - لويس سواريز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينجليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - أنسو فاتي.

- مفاجأة.. الكشف عن موعد رحيل ميسي من برشلونة.. ورسالة مؤثرة إلى نيمار

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن محادثة دارت بين ميسي لاعب برشلونة ونيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي جاء نصها كالآتي: "يجب عليك العودة للكامب نو، ستعود وتستلم الفريق مني، لإنني في خلال عامين قد أترك الفريق وستكون أنت في الواجهة".

- تطور جديد بشأن إقالة فالفيردي من تدريب نادي برشلونة

أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر عدم رحيل إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق وتجديد الثقة فيه بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

- مفاجأة.. برشلونة يحدد خليفة بيكيه في دفاعات الفريق

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الدون بالون، أن المدافع الشاب محمد ساليسو لاعب فريق بلد الوليد يعد أحد أبرز تلك الاقتراحات، نظرًا لأدائه الرائع رفقة فريقه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى مشاركته للموسم الثالث على التوالي بالليجا، وبالتالي اكتسابه لخبارات المشاركة بالدوري الإسباني.

- نجم برشلونة السابق يطلب العفو من ميسي للعودة

أكدت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن تياجو ألكانتارا، نجم وسط برشلونة السابق ولاعب بايرن ميونيخ الحالي، قد أجرى اتصالًا سريًا مع ميسي، من أجل مساعدته على العودة من مرةً أخرى لصفوف البلوجرانا بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية للفريق البافاري في الفترة الأخيرة.

- دليل جديد على فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة، من النادي الكتالوني، أن فريقًا من مجلة "فرانس بوتبول" الفرنسية، التي تمنح الجائزة، تواجد في برشلونة للتصوير مع ميسي، خلال هذا الأسبوع، وذكر الصجفي فرانسيس أجويلار من صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن باسكال فيري وتيري مارشان، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة المجلة الفرنسية، قد تواجدا في برشلونة، لإبلاغ ليونيل ميسي بفوزه بالجائزة العالمية.

- برشلونة يواجه خطر الخروج المبكر من دوري الأبطال

يواجه فريق برشلونة الإسباني خطر الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويخشى البارسا الهزيمة خلال تلك المواجهة وفوز إنتر ميلان في المباراة الأخرى لتلك الجولة.
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