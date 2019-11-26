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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق "جولدز جيم" بالمهندسين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:39 م
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حريق ـ ارشيفية
حريق ـ ارشيفية
إيمان عبد العاطي
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لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر نشوب حريق داخل مبنى جولدز جيم بمنطقة المهندسين، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مبني جولدز جيم بشارع سوريا، بمنطقة المهندسين، وأخطر مدير أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مبني جولدز جيم بشارع سوريا، بمنطقة المهندسين.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مستشفى مبني جولدز جيم حريق المهندسين الحماية المدنية أمن الجيزة

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