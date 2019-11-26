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عاجل.. هازارد يتعرض إلى إصابة قوية خلال مواجهة باريس سان جيرمان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:36 م
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هازارد
هازارد
حسام مجدي
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تعرص البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني إلى إصابة منذ قليل خلال مواجهة الفريق الجارية الآن ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

هازارد يغادر ملعب مباراة ريال مدريد وباريس 

وغادر هازارد ملعب مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بسبب هذه الإصابة ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا.

ومن الواضح أن إصابة إيدين هازارد قوية فلم يستطع اللاعب السير على قدميه ليخرج من الملعب وخرج بمساعة الجهاز الطبي لريال مدريد.

بيل يدخل بدلا من هازارد 

ودخل الويلزي جاريث بيل بديلا لهازارد في الدقيقة 68 بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها الآن خلال مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

فحص طبي لهازارد عقب انتهاء المباراة

وسيخضع هازارد إلى فحص طبي عقب انتهاء مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان لتحديد حجم إصابته بشكل دقيق وفترة غيابه عن الملاعب.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وتمكن نادي ريال مدريد من التقدم على نادي باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شئ عن طريق كريم بنزيما في المباراة التي تجمع بينهم الآن في دوري أبطال أوروبا ويتبقى حوالي ربع ساعة من زمن اللقاء.
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