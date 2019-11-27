أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27/11/2019.. وسعر المعدن الأصفر يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم





خالفت أسعار الذهب التوقعات لترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 3 جنيهات مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.58 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663.34 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 758.09 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 568.58 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 663.34 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 758.09 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,307 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 745 إلى 747 عيار 22 683 إلى 685 عيار 21 652 إلى 654 عيار 18 559 إلى 561 عيار 14 435 إلى 436 عيار 12 373 إلى 374 الاونصة 23.174 إلى 23.245 الجنيه الذهب 5,216 إلى 5,232 الكيلو 745.143 إلى 747.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 758.09جنيه 47.02 $ سعر الذهب عيار 22 694.92جنيه 43.10 $ اسعار الذهب عيار 21 663.34جنيه 41.15 $ اسعار الذهب عيار 18 568.58جنيه 35.27 $ سعر الذهب عيار 14 442.34جنيه 27.43 $ سعر الذهب عيار 12 379.04جنيه 23.51 $ سعر الذهب عيار 9 284.28جنيه 17.63 $ اسعار أوقية الذهب 23,577 جنيه 1,462 $ اسعار جنيه الذهب 5,307 جنيه 329.17 $ اسعار كيلو الذهب 758,089 جنيه 47,023 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 26 نوفمبر 758.09 663.34 568.58 442.22 379.04 25 نوفمبر 755.57 661.14 566.69 440.75 377.79 24 نوفمبر 757.20 662.56 567.91 441.70 378.60 23 نوفمبر 757.28 662.63 567.97 441.75 378.64 22 نوفمبر 758.18 663.42 568.64 442.27 379.09 21 نوفمبر 759.43 664.51 569.58 443.00 379.71 20 نوفمبر 762.83 667.49 572.13 444.98 381.41 19 نوفمبر 762.53 667.23 571.90 444.81 381.26 18 نوفمبر 463.62 668.19 572.73 445.45 381.81 17 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97







أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب ليصعد سعر العقود الأجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1456.90 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1461.9 دولار للأوقية.







