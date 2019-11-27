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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27/11/2019.. وسعر المعدن الأصفر يخالف التوقعات

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

خالفت أسعار الذهب التوقعات لترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 3 جنيهات مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.58 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 663.34 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 758.09 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,307 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  568.58 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر663.34 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر758.09  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,307 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

745 إلى 747

عيار 22 

683 إلى 685

عيار 21

652 إلى 654

عيار 18

559 إلى 561

عيار 14

435 إلى 436

عيار 12

373 إلى 374

الاونصة

23.174 إلى 23.245

الجنيه الذهب

5,216 إلى 5,232

الكيلو

745.143 إلى 747.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 758.09جنيه      

 47.02 $

سعر الذهب عيار 22

 694.92جنيه

 43.10 $

اسعار الذهب عيار 21

663.34جنيه       

41.15 $

اسعار الذهب عيار 18

 568.58جنيه

35.27 $

سعر الذهب عيار 14

442.34جنيه

27.43 $

سعر الذهب عيار 12

379.04جنيه

23.51 $

سعر الذهب عيار 9

284.28جنيه

17.63 $

اسعار أوقية الذهب

23,577 جنيه

1,462 $

اسعار جنيه الذهب

5,307 جنيه

329.17 $

اسعار كيلو الذهب

758,089 جنيه

47,023 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

26 نوفمبر

758.09

663.34

568.58

442.22

379.04

25 نوفمبر

755.57

661.14

566.69

440.75

377.79

24 نوفمبر

757.20

662.56

567.91

441.70

378.60

23 نوفمبر

757.28

662.63

567.97

441.75

378.64

22 نوفمبر

758.18

663.42

568.64

442.27

379.09

21 نوفمبر

759.43

664.51

569.58

443.00

379.71

20 نوفمبر

762.83

667.49

572.13

444.98

381.41

19 نوفمبر

762.53

667.23

571.90

444.81

381.26

18 نوفمبر

463.62

668.19

572.73

445.45

381.81

17 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97


أسعار الذهب عالميًا:
ارتفعت أسعار الذهب  ليصعد سعر العقود الأجلة للمعدن الأصفر  تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1456.90 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1461.9 دولار للأوقية.


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