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مواطنة تونسية تتبرع بقطعة أرض لبناء مستوصف وروضة بالبحر الأزرق في المرسى

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:26 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قامت مواطنة تونسية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، بالتبرع لفائدة بلدية المرسى بقطعة أرض بمنطقة البحر الأزرق مساحتها 5000م²، ملتزمة في نفس الوقت بالسعي لبناء مستوصف وروضة بلدية.

وأدلت السيدة المتبرعة بالأرض، بأنها ستخصّص بقية العقار لبناء تجهيزات عمومية، و تخصيص الجزء الأكبر منها لتهيئة منتزه، كما أشارت أنها متطوعة لتسييج كامل العقار.

ونوّه رئيس المجلس البلدي للمرسى معز بوراوي، في بيان للبلدية اليوم، بالبادرة متوجّها بأحرّ مشاعر الشكر والعرفان لهذه السيدة.

زقد جاء البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لبلدية المرسى، كالتالي "في إطار انفتاح بلدية المرسى على مكونات المجتمع المدني و تفاعلا مع برامج و توجهات البلدية للنهوض بالأحياء و التجمعات السكنية الأقل حظا، بادرت السيدة الفاضلة علياء هدّة بالتبرع لفائدة البلدية بقطعة أرض بمنطقة البحر الأزرق مساحتها 5000م² ملتزمة في نفس الوقت بالسعي لبناء مستوصف و روضة بلدية مع دعوتها إلى تخصيص بقية العقار لبناء تجهيزات عمومية و تخصيص الجزء الأكبر منها لتهيئة منتزه، كما أشارت أنها متطوعة لتسييج كامل العقار.

و هكذا لا يسع السيد معز بوراوي، رئيس المجلس البلدي، و نيابة عن أعضاء المجلس البلدي إلا أن ينوه بهذه البادرة و يتوجه بأحر مشاعر الشكر و العرفان للسيدة علياء هدّة بكرمها و تفانيها في التعبير عن حبها لمنطقة المرسى و لتونس بشكل عام".
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