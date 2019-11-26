4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بـ "جيم شهير" في المهندسين

دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل مبنى جيم شهير بشارع سوريا، بمنطقة المهندسين، فيما أصيب عدد من الأشخاص مرتادي الجيم والعاملين به بحالات اختناق إثر استنشاقهم الأدخنة، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم.



كان نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مبنى جيم رياضي بشارع سوريا، بمنطقة المهندسين، وأخطر مدير أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مبني جيم رياضي بشارع سوريا، في منطقة المهندسين.



وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



