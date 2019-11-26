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البورصة الأمريكية تواصل تحطيم الأرقام القياسية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:25 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية تحطيم الأرقام القياسية الجديدة في الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من قطاع التجزئة مع صعود سهم "أمازون" بأكثر من 1.5 بالمائة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم أن بكين وواشنطن توصلا إلى توافق بشأن نقاط الخلاف بالمحادثات التجارية مما يُقرب التوقيع على الصفقة الجزئية.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 28121.6 نقطة.

وقفز مؤشر "ناسداك"  بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 8647.9 نقطة .

ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 3140.4 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة عند 98.247.
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واشنطن البورصة الامريكية الارقام القياسية

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