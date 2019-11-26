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"الطفل المعجزة" يكشف تفاصيل لقاءه برئيس جامعة القاهرة
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:27 م
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هدى عبدالرازق
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كشف الطالب عمرو عزت، والمعروف إعلاميا بـ "الطفل معجزة"، تفاصيل لقاءه اليوم مع رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتقييم مستواه، وتقرير هل سيواصل دراسته بكلية العلوم بالجامعة أم لا.
وأشار "عزت"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه عرض اليوم على لجنة مكونة من 4 أعضاء، موضحا أنه خضع لأداء امتحان مكون 7 أسئلة، وأجاب 6 أسئلة ونصف من الاختبار.
وأوضح أن رئيس الجامعة أخبره أنه مؤهل لاستكمال الدراسة بالسنة الثالثة بكلية العلوم، حيث سيتم تبنيه علميا بالكامل، منوهًا بأنه كان ممنوع من دخول الجامعة لأسباب أمنية، ولكن تم حل الأزمة الآن، سيحضر محاضرات بالكلية اعتبارا من السبت المقبل، منوها بأنه في الصف السادس الإبتدائي.
وأشار "عزت"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه عرض اليوم على لجنة مكونة من 4 أعضاء، موضحا أنه خضع لأداء امتحان مكون 7 أسئلة، وأجاب 6 أسئلة ونصف من الاختبار.
وأوضح أن رئيس الجامعة أخبره أنه مؤهل لاستكمال الدراسة بالسنة الثالثة بكلية العلوم، حيث سيتم تبنيه علميا بالكامل، منوهًا بأنه كان ممنوع من دخول الجامعة لأسباب أمنية، ولكن تم حل الأزمة الآن، سيحضر محاضرات بالكلية اعتبارا من السبت المقبل، منوها بأنه في الصف السادس الإبتدائي.
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