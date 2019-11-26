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حالات اختناق إثر نشوب حريق بـ "جولدز جيم" في المهندسين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:24 م
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سيارات الاسعاف
سيارات الاسعاف
إيمان عبد العاطي
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أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق إثر نشوب حريق بمبنى جولدز جيم بشارع سوريا، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم.

ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مبني جولدز جيم بشارع سوريا، بمنطقة المهندسين، وأخطر مدير أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مبني جولدز جيم بشارع سوريا، بمنطقة المهندسين.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مبني جولدز جيم سيارات الإسعاف حريق المهندسين اختناق أمن الجيزة

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