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سوسة تحتضن ملتقى 'التكنولوجيا الجديدة في صميم الثورة الصناعية من الجيل الرابع 4.0'

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:15 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نظّمت غرفة التجارة والصناعة للوسط اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مجمع «3 آس» ملتقى ضم عددا من الصناعيين بجهة الوسط والساحل، بعنوان "التكنولوجيا الجديدة في صميم الثورة الصناعية من الجيل الرابع 4.0".

وأوضح مدير الاستغلال المركزي بمؤسسة «قلوبال نات» امين عاشور في تصريح لـ(وات)، أن الهدف من خلال تنظيم هذا الملتقى هو التعريف بالآليات، والتكنولوجيات الجديدة المتاحة لفائدة المؤسسات الصناعية، قصد تمكينها من مواكبة اخر التطورات والابتكارات في الصناعة من الجيل الرابع 4.0.

وأضاف أنّ مؤسسته تعمل حاليا بالتعاون مع اتصالات تونس، على تركيز المبادئ الأساسية لشبكة انترنات الأشياء بكل من العاصمة وصفاقس وسوسة، قبل تعميمها على كامل الجمهورية، مؤكّدا أن هذه الشبكة من شأنها مساعدة مختلف المؤسسات الصناعية على الاستفادة من البرمجيات الالكترونية، وتقديم الخدمات للمؤسسات
التونسية التي ترغب في التحول من مجال الصناعة العادية الى الصناعة من الجيل الرابع 4.0.

وتضمّن برنامج التظاهرة مداخلات لخبراء مختصين في المجال عن مجمع «3 آس»، حول التكنولوجيا الرقمية الجديدة والحلول المقترحة لولوج عالم الجيل الرابع للصناعة، إلى جانب عقد لقاءات شراكة ثنائية بين المؤسسات المشاركة والخبراء المختصين في عديد المجالات.
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