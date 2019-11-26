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مبادرة "سند الزواج".. الشروط وخطوات التقديم في برنامج "سند محمد بن سلمان"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:17 م
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مبادرة سند الزواج
مبادرة سند الزواج
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يسعى الأمير محمد بن سلمان على دعم ومساندة الشباب من خلال إطلاق مبادرة "سند الزواج"، التى تهدف إلى مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على الزواج.

وقد أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان"، على أنه تجاوز عدد المستفيدين حتى الآن 26 ألف شاب من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بإجمالي 520 مليون ريال سعودي.

ويهدف برنامج "سند الزواج" إلى تقديم العون والدعم للشباب المقبل على الزواج لمختلف فئات المجتمع بالمملكة، وذلك من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، والتي يتم التقديم من خلالها ويتم الموافقة على اللذين تطابقت الشروط مع المتقدم.

وجاءت المبادرة استمرارًا لما يقدمه الأمير محمد بن سلمان من مبادرات مادية ومعنوية، وهي غير ربحية في المملكة العربية السعودية.

شروط مبادرة "سند الزواج"، كالتالي:-

1- أن يكون الزوجين يحملًا الجنسية السعودية.

2- عمر الزوج من "21 سنة ولا يتعدي الـ 40" وعمر الزوجة "من 18 ولا يتعدي 40 عامًا".

3- أن يكون الزواج الأول للرجال.

4- يحمل المتقدم كحد أدني من المستوي التعليمي على "الثانوية العامة".

5- لا يتعدي عقد الزواج للمتقدم عن سنة من تاريخه.

6- لا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي.

7- المهر لا يتعدي الـ 50 ألف ريال سعودي.

8- اجتياز دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60%.

9- تأتي الأولوية لأبناء الشهداء ولذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

خطوات التقديم فى مبادرة "سند الزواج":-

1- تسجيل الدخول إلى موقع مبادرة "سند الزواج" من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). 

2- أختيار من القائمة مبادرة "سند الزواج".

3- مراجعه الشروط قبل التقديم والتأكد من المطابقة معك.

4- أجتياز دورة الوعى المالي.

5- أنتظار رسالة الاعتماد والموافقة.

ويذكر أن المقيمين على مباردة "سند الزواج"، أن يتم قبول جميع الذي يتوافق معهم الشروط من المتقدمين.
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