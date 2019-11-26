شاهد الآن.. لحظة إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 من قاعدة كورو الفرنسية





يتم إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، من قاعدة إطلاقة بمدينة "كورو" القائمة في إقليم "جوينا الفرنسية" بقارة أمريكا الجنوبية.وقال الخبراء إن القمر الصناعي "طيبة 1" سيتم إطلاقه في تمام الساعة الحادية عشر وتسع دقائق "11:09" مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر.وأكدت هيئة الأرصاد أن الأحوال الجوية تسمح بإطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 في الموعد دون أي تأجيل لميعاد إطلاقه.ويذكر أن تم التأجيل في موعد إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 أمس الإثنين، نظرًا لصعوبة الإطلاق بسبب شدة الرياح على ارتفاع 30 كيلومتر فوق سطح البحر، لتفادي أي مشاكل عند إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 لذلك قرروا التأجيل لمدة 24 ساعة لمساء اليوم الثلاثاء.ونقدم لكم من خلال موقع "الفجر" الإلكتروني فيديو بث مباشر للحظة إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1.: