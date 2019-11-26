اليوم.. مباريات هامة لمياه البحيرة وبدر وكوم حماده وكفر بولين في القسم الثالث





تنطلق اليوم الاربعاء الجولة التاسعة، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث.



حيث يستضيف فريق الترام نظيره فربف مياه البحيرة في الثانية والنصف عصرًا ، ويلتقي في نفس التوقيت مركزشباب القباري مع شباب العبور، ونهضة العامرية مع حوش عيسي، ويواجه فريق سبورتنج نظيره فريق كفر بولين، وغزل كفرالدوار مع نادي رشيد.



كما سيلعب اسكندرية للبترول مع مركزشباب كوم حمادة ونادي كوم حمادة مع المعمورة واخير يلتقي ايتاي البارود مع بدر.



نتائج الجولة الثامنة



غزل كفرالداور2-ايتاي 2

رشيد1-الترام1

كفربولين 3-العامرية 1

حوش عيسي 2- القباري 2

المعموره 2-اسكندرية للبترول 3

مركز شباب كوم حمادة 1-بدر 0

العبور 3-نادي كوم حمادة 3



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- بدر 15نقطة

2- الترام 12نقطة

3- سبورتنج 12نقطة

4- شباب كوم حمادة 12نقطة

5- اسكندرية للبترول 10نقاط

6- كفربولين 10نقاط

7- رشيد 9 نقاط

8-ا يتاي 8 نقاط

9- حوش عيسي 8 نقاط

10- مياه البحيرة 7 نقاط

11- شباب العبور 7 نقاط

12- المعمورة 7 نقاط

13- غزل كفرالداور 6 نقاط

14- نادي كوم حمادة 5 نقاط

15-ن هضة العامرية 5 نقاط

16- القباري 5 نقاط