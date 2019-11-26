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بث مباشر .. إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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بث مباشر .. إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"
أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" المتخصص في مجال الاتصالات بعد قليل، وذلك من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، وتتم عملية غطلاق قمر "طيبة 1" عن طريق صاروخ يحمل القمر إلى المدار يقع على بعد 36 ألف كم من سطح كوكب الأرض.
ويعتبر "طيبة 1" أول قمر صناعي مصري في مجال اللاتصالات، ويصل وزنه إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "إلينا سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.
ويساهم قمر "طيبة 1" في نهضة قطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، كما يوفر خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل وشمال أفريقيا، ليدعم مسيرة مصر الأفريقية في 2019، وذلك بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية.
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