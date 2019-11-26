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نسرين طافش تخطف الأنظار بالأسود في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:03 م
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يارا أحمد
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خطفت الفنانة نسرين طافش، الانظار بالأسود خلال حضورها الفيلم الكندي "ضيف الشرف" للمخرج أتوم ايجيان، على السجادة الحمراء قبل انطلاق عرض الفيلم في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
وحرص عدد من النجوم على التواجدعلى السجادة الحمراء من بينهم رئيس المهرجان محمد حفظي، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني، والفنانة نسرين طافش.
تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.
ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
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