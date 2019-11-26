نسرين طافش تخطف الأنظار بالأسود في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

خطفت الفنانة نسرين طافش، الانظار بالأسود خلال حضورها الفيلم الكندي "ضيف الشرف" للمخرج أتوم ايجيان، على السجادة الحمراء قبل انطلاق عرض الفيلم في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.





وحرص عدد من النجوم على التواجدعلى السجادة الحمراء من بينهم رئيس المهرجان محمد حفظي، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني، والفنانة نسرين طافش.