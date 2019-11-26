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مشاهدة مباراة ريال مدريد (1) وسان جيرمان (0): التغطية الخاصة LIVE Uefa

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:03 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر COOL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وكانت قد حصلت قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الأخيرة على الحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات GOAL KOORA حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق ريال مدريد الإسباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA بينما سوق تقام في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA ONLINE.

كورة أونلاين وكان قد نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس KOORA ONLINE ويحتل الفريق الباريسي صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط YALA LIVE.

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