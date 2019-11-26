وكالة الفضاء المصري تفجر مفاجأة حول تكلفة الانترنت والاتصالات بعد اطلاق قمر"طيبة1" (فيديو)

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن تكلفة الإنترنت والاتصالات الهاتفية عبر القمر الصناعي "طيبة1" ستكون أقل من الشبكات الأرضية، لأن تكاليف تشغيل القمر أقل، مشيرًا إلى أن هناك شركة وطنية للاتصالات لخدمة الاقمار الصناعية هي التي ستتولى تسويق خدمات "طيبة 1"، والهواتف التي ستستخدم هذا القمر من الممكن أن مختلفة عن الهواتف المحمولة الموجودة الآن.



وتابع "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج " حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الأعطال الموجودة في الشبكة الأرضي للإتصالات أو للأنترنت ستتلاشى نهائيًا مع القمر الصناعي، معقبًا: "الخدمة ستتسمر للمواطن بشكل متواصل، ولن يشعر بوجود أي مشاكل فنية".



ولفت إلى أن هناك فريق من المتخصصين المصريين، قاموا بالتدريب في فرنسا على تشغيل قمر "طيبة 1"، لافتَا إلى أن تشغيل القمر سيكون بأيادي مصرية.

