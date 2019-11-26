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«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو بث مباشر LIVE رابط ماتش يوفنتوس واتلتيكو بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:02 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلاً على نظيره يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Juventus ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراةيوفنتوس وأتلتيكو مدريد، في تمام االعاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Atletico Madrid KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق رؤوف خليف، في قمة منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، وتاكيد أحقيته بالتأهل لدور الستة عشر Juventus vs Atletico Madrid ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد
نقدم لكم بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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