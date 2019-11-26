بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشرة Real Madrid vs PSG - Champions League 2019

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ويوفر موقعنا الفجر الرياضي اليوم الثلاثاء روابط بث مباشر YALLA SHOOT لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، وستقام المباراة على أرضية ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، تابعوا المواجهة المثيرة بين الريال وباريس حصريًا على COOL KORA.





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كورة لايف – KORA LIVE، ويسعي الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لتحقيق الفوز علي فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم الثلاثاء واقتناص النقاط الثلاث من أجل التأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، معتمدًا على كوكبة من النجوم المميزين في مقدمتهم البلجيكي ايدين هازارد، والفرنسي زين الدين زيدان.





كول كورة – COOL KORA، يتسلح فريق ريال مدريد في مباراة اليوم بتفوقه التاريخي على باريس سان جيرمان، حيث تقابل الفريقين في 9 مباريات بالبطولات الأوروبية، الفوز كان حليف الملكي في 4 مباريات، بينما فاز باريس في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجل لاعبو مدريد 11 هدفًا واستقبلت شباكه 12 هدفًا، تابع بث مباشر KOOORA4HD مباراة الريال ضد باريس بدون تقطيع رابط بث مباشر الاسطورة LIV7HD.





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