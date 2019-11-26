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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريدبث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش يوفنتوس مباشر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة البث المباشر لمواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني اليوم الثلاثاء 26 من شهر نوفمبر الجاري YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب اليوفي ارينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا GOAL KOORA.
يلا لايف مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي ضد فريق أتليتكو مدريد الإسباني وكان فريق أتليتكو مدريد قد فرض التعادل على فريق يوفنتوس في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد YALA LIVE بنتيجة هدفين مقابل هدفين بعدما كان متأخرا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ويمكنكم أيضا متابعة تلك المباراة بين فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب بدون تقطيع وعلى البث الحي الأسطورة ALASTORA.
كورة ستار ويحتل فريق يوفنتوس صدارة تلك المجموعة برصيد 10 نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات بعد التعادل مع أتليتكو مدريد، بينما يحل الفريق الإسباني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط GOAL KOORA بعد الهزيمة في الجولة الماضية، وحسم اليوفي تأهله بشكل رسمي إلى الدور الثمن نهائي بعد الفوز في الجولة الأخيرة KOORA STAR.
يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق يوفنتوس وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوق تقام في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة KOORA LIVE وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

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