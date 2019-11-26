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في ذكرى عامر منيب.. خالد منيب يطلب الدعاء لعمه الراحل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:59 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان خالد منيب صورة لعمه الفنان الراحل عامر منيب، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق خالد منيب على هذه الصورة قائلا: "الله يرحمك يا حبيبي، ويحسن إليك، ويسكنك الفردوس الأعلى إن شاء الله، الذكرى الثامنة لوفاة عمي عامر منيب، اسألكم الفاتحة والدعاء".

علق أحد المتابعين عليه قائلا: "الفنان الغالي، الله يرحمه يا رب ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين ويجعل مكانه الفردوس الأعلى في الجنة إن شاء الله".

وعلى صعيد آخر يحمل الفنان خالد منيب بعض الملامح من عمه الراحل عامر منيب، ولكن ربما يكون الأهم لخالد أن يحمل الموهبة نفسها الاستثنائية التى كان يتمتع بها عمه الفنان عامر منيب، فهو واحد من أفضل ما أنجب جيل التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة.

قدم الفنان خالد منيب عدة أغانٍ منها: "عارفة نفسها ، التقل مزاج ، مفيش كلام يقال ، ناويلي على ايه" التي حققت نجاحا كبيرا منذ أن تم طرحها، ويذكر أن أغنية "ناويلي على ايه" من كلمات تامر حسين، وألحان خالد منيب.
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