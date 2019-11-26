عاجل .. إطلاق قمر "طيبة 1" الساعة 11.8 مساءً بتوقيت مصر





قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر "طيبة1" سيتم اطلاقة اليوم الساعة 11.8 بتوقيت مصر، والقناة الفضائية المصرية أعلنت أنها ستنقل هذا الحدث على الهواء.وتابع "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج " حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر بعد هذا القمر لديها خطة لإطلاق سلسلة من أقمار "طيبة"، وبعد خمس سنوات سيتم العمل على إطلاق "طيبة2" لكي يحل محل "طيبة 1" الذي سيستمر لمدة 15 عامًا.ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن "طيبة 2" سيكون أخف من "طيبة 1"، وهذا أمر جيد للغاية، خاصة أن تكلفة اطلاق الكيلو 1 إلى الفضاء تكلف الدولة 35 ألف دولار.