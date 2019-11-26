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ملخص الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان (1-0) في دوري ابطال اوروبا (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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كريم بنزيما
كريم بنزيما
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ملخص الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان (1-0) في دوري ابطال اوروبا (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، على ملعب سنتياجو بيرنابيو، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا، حيث استطا الريال بالتقدم بهدف وحيد في الشوط الأول عن طريق كريم بنزيما.

ملخص الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

افتتح الريال التسجيل في شباك نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان في الدقيقة 17 من زمن المباراة، احرزه المهاجم كريم بنزيما بعد عرضية من اللاعب كرفخال.

وقام حكم المباراة بطرد حارس مرمى ريال مدريد  كورتوا بعد تدخل عنيف على مبابي لاعب باريس سان جيرمان ولكن بعد الرجوع لجهاز "var"، لم يحتسب المخالفة وألغى الطرد وقام باحتساب مخالفة من نصف الملعب.

هدف ريال مدريد في باريس سان جيرمان

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