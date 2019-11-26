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أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يخطف صفقة برشلونة ومورينيو يقدم أغلى الصفقات لزيدان وطرد مهاجم ريال مدريد في يناير

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:49 م
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أخبار ريال مدريد اليوم
أخبار ريال مدريد اليوم
ريهام عبد المحسن
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شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الدنماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام من الرحيل عن ناديه في يناير المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- مانشستر سيتي يبدأ أولى خطوت تحصين نجمه من ريال مدريد
بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا أولى خطوات المحافظة على نجمه الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج.
ويسعى نادي ريال مدريد الإنجليزي للتعاقد مع صاحب الـ 24 عاماً خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النادي الإنجليزي عقد جلسة يوم أمس مع لاعب ليفربول السابق، من أجل الإتفاق على بنود تعاقد جديدة تجعله يبقى داخل ملعب الإتحاد.
وذكرت "سكاي سبورتس" أن المدير الرياضي السويدي للسيتيزنز "تشيكي بيجرستين" عرض على ستيرلنج راتياً أسبوعياً يعادل 350 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع، ليكون أغلى راتب بين رواتب لاعبي الفريق.

أخبار ريال مدريد اليوم

- الكشف عن وجهة بوكيتينو المقبلة
أثيرت الكثير من التكهنات حول وجهة المدير الفني الأرجنتيني ماورويسيو بوكيتينو، عقب إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الفترة القليلة الماضية.
وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية أن بوكيتينو أشعل الصراع في مدريد من أجل الظفر بخدماته، بعدما قام أتلتيكو مدريد بالتواصل معه لخلافة مواطنه دييجو سيميوني.
وتابعت أن الروخيبلانكوس بدأ مفاوضاته مع الأرجنتيني عقب صدور قرار إقالته من تدريب العملاق اللندني، من أجل بحث إمكانية قيادته للفريق.
وأضافت أن أتلتيكو يسعى للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يحققه سيميوني حتى الأن، بعدما وصل للنهائي خلال مناسبتين وتعرض للهزيمة في كلاهما من غريمه وجاره اللدود ريال مدريد، إلا أن قدرة بوكيتينو على الوصول بتوتنهام إلىنهائي الحلم بالموسم الماضي، نالت إعجاب إدارة الفريق.
وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه إلى أن بوكيتينو يعد أحد أبرز الأسماء المطروحة في مكاتب ريال مدريد، من أجل خلافة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي للفريق، حال عودة الفريق للنفق المظلم من حيث الأداء والنتائج.


- مانشستر يونايتد واثق هزيمة ريال مدريد وليفربول
يثق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في قدرته على التوقيع مع الجناح الإنجليزي الدولي ونجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
ويتطلع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدعيم الفريق بعدة صفقات مميزة، طمعاً في إنتشال الفريق من كبوته في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن مسئولي اليونايتد سيحاولون إستغلال وضعية سانشو في دورتموند من أجل إقتناص اللاعب وتوجيه صفعة لريال مدريد وليفربول.
ويعاني سانشو من عديد الأزمات في ملعب سيجنال إيدونا بارك، بدأت منذ فترة التوقف الدولي في أكتوبر الماضي حينما تأخرت عودته من معسكر المنتخب الإنجليزي، مما عرضه لبعض العقوبات.
كما قرر مدريه السويسري لوسيان فافر سحبه مبكراً خلال هزيمة فريقه من بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا برباعية نظيفة، حيث سحبه فافر في الدقيقة 36.
ويعد اللاعب مطلوباً أيضاً في فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

أخبار ريال مدريد الآن

- مورينيو يقدم صفقة على طبق من ذهب لريال مدريد
فجرت تقارير صحفية إسبانية عن منح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الحالي صفقة مميزة لريال مدريد على طبق من ذهب.
وأكدت التقارير على أن مورينيو ينوي تقديم هدية لبيريز رئيس نادي ريال مدريد بمنحه فرصة ذهبية للتعاقد مع كريستيان إيركسن لاعب وسط توتنهام.
ووفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن مورينيو لا يرغب في استمرار إيركسن لاعب وسط توتنهام مع الفريق مفضلاً فتح باب الرحيل أمام اللاعب في يناير.
واضاف الموقع، أن مورينيو لا ينوي الاعتماد على إيركسن في المباريات القادمة بشكل أساسي تمهيداً لرحيله في يناير بعدما رفض اللاعب فكرة تمديد عقده مع الفريق.


- مهاجم ريال مدريد خارج البرنابيو
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول الراحلين عن فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشكل رسمي.
ووفقا لوكيل أعمال ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد والذي اكد على أن موكله سيغادر النادي الملكي في الإنتقالات الشتوية خلال شهر يناير.
وقال وكيل دياز في تصريحات صحفية أن دياز سيعرض على الأندية الراغبة بضمه للإنتقال إليها لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
ويعتبر العائق الأبرز في عملية إنتقال اللاعب، هو الراتب المرتفع له مع ريال مدريد ( 4 مليون يورو ) ، وهو المبلغ الذي من الصعب أن يتمكن النادي الذي سوف يستعيره على دفعه له


- ريال مدريد يخطف صفقة من برشلونة
فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن تجهيز نادي ريال مدريد عرضاً مميزاً للتعاقد مع صفقة مميزة في الصيف المقبل.
ووفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق رين الفرنسي ليكون بديلاً مستقبلي للبرازيلي كاسيميرو.
واكدت التقارير على أن ريال مدريد يعلم جيداً أن البرازيلي كاسيميرو تعرض للإرهاق في الفترة الماضية من كثرة المشاركة مع الفريق في ظل عدم وجود بديل له داخل الكتيبة الملكية

ملخص أخبار ريال مدريد اليوم

- عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن موقف مشاركة نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة فريقه اليوم ضدريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مهاجم السامبا لن يبدأ بشكل أساسي أمام ريال مدريد بقرار من توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الذي يرى أن نيمار عانى من الإصابات ولا يمكن أن يشارك بشكل أساسي في مباراتين متتاليتين بعد أن ضد ليل في الدوري الفرنسي.
وأوضحت أن توماس توخيل المدير سيدفع بنجم البرازيل على مقاعد البدلاء ضد ريال مدريد رغم أن نيمار كان قد أعلن رغبته في المشاركة من البداية.
وتأتي رغبة نيمار داسيلفا في المشاركة بشكل أساسي لرغبته في قيادة فريقه نحو الفوز على ريال مدريد حتى يلقى الاستحسان من نادي برشلونة الذي وضعه تحت الاختبار من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل نظرًا لكثرة إصاباته.

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