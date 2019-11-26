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استشاري نفسي: "الانستجرام" أسوء وسيلة تواصل اجتماعي تؤثر على الصحة النفسية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:50 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن زيادة الوزن له آثار نفسية تظهر على الشخص، ومن أهم تلك الآثار أنها قد تسبب اكتئاب، حيث أن 55% من الذين يعانون من السمنة معرضون للإصابة بالاكتئاب.

وأشار "طه"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن "السوشيال ميديا" أحد الأسباب الحديثة لأمراض الأكل، حيث أن كثيرا من الأمور التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر على علاقة الشخص بجسمه، ومدى تقبله له.

ولفت إلى أن أحد الأبحاث الحديثة أوضحت أن 80% من الأفراد يرون أن كل إمرأة فيها شيىء جميل، كاشفًا أن 4% من السيدات "شايفين نفسهم حلوين"، مضيفا أنه ثبت علميا أن موقع "الانستجرام" هو أسوء وسيلة تواصل اجتماعي تؤثر على الصحة النفسية، لأنه معتمد على الصور.
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الكلمات المفتاحية

مصر تواصل اجتماعي انستجرام استشاري نفسي اخبار

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