استشاري نفسي: "الانستجرام" أسوء وسيلة تواصل اجتماعي تؤثر على الصحة النفسية



ولفت إلى أن أحد الأبحاث الحديثة أوضحت أن 80% من الأفراد يرون أن كل إمرأة فيها شيىء جميل، كاشفًا أن 4% من السيدات "شايفين نفسهم حلوين"، مضيفا أنه ثبت علميا أن موقع "الانستجرام" هو أسوء وسيلة تواصل اجتماعي تؤثر على الصحة النفسية، لأنه معتمد على الصور.



وأشار "طه"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن "السوشيال ميديا" أحد الأسباب الحديثة لأمراض الأكل، حيث أن كثيرا من الأمور التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر على علاقة الشخص بجسمه، ومدى تقبله له.