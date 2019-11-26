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نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا real madrid vs psg

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:37 م
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ريال مدريد وباريس سان جيرمان
ريال مدريد وباريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
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إنتهي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الاسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا. 

وبدأت المباراة بهجوم شرس من ريال مدريد، لكن كل المحاولات بائت بالفشل من قبل الفريق الملكي، أمام جسارة حارس البي إس جي كيلور نافاس الذي زاد عن مرماه في اكثر من مناسبة بشكل لا يصدق.

ولكن كريم بنزيما أنهي هيمنة كيلور في الدقيقة الـ17 من عمر المواجهة بعد أن سجل هدف التقدم، للريال بعد متابعة كرة مرتدة أمام المرمي.

وشهدت المباراة في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء، ركلة حزاء وطرد لحارس الريال، لكن سرعان ما تراجع الحكم بعد العودة للفار، واحتسب فاول على لاعبي باريس. 

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