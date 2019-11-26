"إطلالتك تثير الشفقة".. إلهام شاهين ترد بقوة على مي العيدان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة إلهام شاهين، في لقاء صحفي لها، وهي ترد على انتقادات الإعلامية مي العيدان التي هاجمتها منذ أيام.



وقالت إلهام شاهين، إنها لاتعرف ماذا قالت مي العيدان عنها ولكنها لاتهتم ولاتريد مصادرة رأي أي أحد مهما كان قائلة "براحتها تقول اللي هي عيزاه".



مي العيدان تهاجم إلهام شاهين.. والسبب؟



وشنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما عنيفا على إلهام شاهين، وذلك بعد ظهورها بإطلالة شبابية في الدورة ال 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.



وعلقت عيدان قائلة: شاهين، ما تبين تحترمين جسمك..، احترمي عمرك 57 سنة ترى مش باقي كثير، الصورة تثير الشفقة بليز لا تستمري احتشمي يا ولية.