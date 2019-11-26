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رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يصل إلى العراق

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:30 م
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الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
الفجر
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وصل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، مساء الثلاثاء، إلى العراق في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة.

وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران في الأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على الجانب الإسرائيلي قرب مرتفعات الجولان، فيما استهدف الطيران الإسرائيلي عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية على الحدود مع سوريا، محذرا من وجود إيراني دائم بالقرب من الحدود.

وكان ميلى شارك في حوار المنامة أمس السبت والذي حث فيه دول المنطقة على العمل معًا لمواجهة إيران، قائلا :"لسوء الحظ يقوم النظام الإيراني في بعض الأحيان بتصرفات شرسة، والطريقة الوحيدة هي الوقوف في وجهه معًا"، محذرا من أن إيران ستحاول على الأرجح شن هجوم آخر.

وأضاف ميلي: "على الرغم من نشر 14 ألف جندي أمريكي إضافي في المنطقة بالإضافة إلى المعدات العسكرية وكذلك حاملة طائرات، فإن تصرفات طهران لا يمكن التنبؤ بها".

وتأتي زيارة ميلي كجزء من سلسلة زيارات قام بها عدد من قادة الجيش الأمريكي لإسرائيل من بينهم رئيس أركان القوات الجوية ديفيد جولدفين، وقائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا جيفري هاريجيان، وكذلك قائد القوات المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي في أوائل نوفمبر الجاري.

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الكلمات المفتاحية

وصول رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة حوار المنامة العراق الجنرال مارك ميلي

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