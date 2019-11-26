أحمد موسى يطالب وزير الرياضة بتغيير اسم مركز شباب "رابعة" لـ"30 يونيو"

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بتغيير اسم مركز شباب رابعة، قائلًا: "تفاجئنا به يعرض اسم مركز شباب رابعة، وفي بئر العبد كمان حصل فيها مذبحة".



وأشار "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير الشباب والرياضة قام بعمل الكثير من الأشياء المتميزة، ولكن يجب عليه تغيير اسم مركز الشباب.



وتابع الإعلامي: "ماينفعش تحت اسم أي ظرف أن يكون هذا الاسم موجود في مدينة الشهداء ببئر العبد، معلقًا: "هي الأسماء خلصت"، واقترح تغيير الاسم إلى اسم الشهداء أو الأبطال، أو النسور، أو مركز شباب 3 يوليو، أو مكز شباب 30 يونيو.

