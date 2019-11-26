عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى يطالب وزير الرياضة بتغيير اسم مركز شباب "رابعة" لـ"30 يونيو"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:40 م
Advertisements
أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
Advertisements
طالب الإعلامي أحمد موسى، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بتغيير اسم مركز شباب رابعة، قائلًا: "تفاجئنا به يعرض اسم مركز شباب رابعة، وفي بئر العبد كمان حصل فيها مذبحة".

وأشار "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير الشباب والرياضة قام بعمل الكثير من الأشياء المتميزة، ولكن يجب عليه تغيير اسم مركز الشباب.

وتابع الإعلامي: "ماينفعش تحت اسم أي ظرف أن يكون هذا الاسم موجود في مدينة الشهداء ببئر العبد، معلقًا: "هي الأسماء خلصت"، واقترح تغيير الاسم إلى اسم الشهداء أو الأبطال، أو النسور، أو مركز شباب 3 يوليو، أو مكز شباب 30 يونيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الشباب والرياضة مصر مركز شباب رابعة اخبار احمد موسى

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الري الأسبق يعلق على إعلان إثيوبيا المفاجئ: "بلاش نقلق"

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league

منذ ساعة و 11 دقيقة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف LIVESTREAM مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد yalla shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس kora line كورة لايف

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر real madrid vs paris saint germain live

منذ ساعة و نصف

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر real madrid vs psg LIVE يلا شوت رابط ماتش ريال مدريد live stream

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل- مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لموقعة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

منذ 42 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ 43 دقيقة

Real Madrid YouTube مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة بالغربية تنظم احتفالية كبرى في ذكرى 30 يونيو

قبيل إحياء ذكرى المجزرة.. التفاصيل الكاملة لإعادة إعمار قرية الروضة في سيناء

مواجهات ساخنة لأندية القاهرة في كأس مصر

تعرّف على مباريات الثلاثاء في كأس مصر

النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر real madrid vs paris saint germain live

مشاهد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league

09:57 م

كورة لايف LIVESTREAM مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد yalla shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس kora line كورة لايف

09:52 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر real madrid vs psg LIVE يلا شوت رابط ماتش ريال مدريد live stream

10:00 م

Real Madrid YouTube مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status