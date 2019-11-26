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عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:39 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أقامت مكتبه السلام، اليوم الثلاثاء، ورشه فنية "تصميم وجوه أفريقية" للمدربة ولاء حسين بمشاركة عدد من طلاب مدرسة رمضان أرباب الابتدائية بكيما فى اطار دمج الأطفال الأسوياء مع ذويهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأقام قصر ثقافة السباعية ورشة فنية "أشكال فنية من الفوم" للمدربة نجوى على.


وأقيم عرض فنى لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محمود مغازى على مسرح قصر ثقافة اسوان، تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى منها "مكتوبلى اغنيلك، مبيسألش عليا، نسم علينا الهوا، الله يكون بعون كل العاشقين، عيون بهية،زى العسل،حبيبى وعنيا"، وذلك لأفواج الشباب ضمن برنامج "أهل مصر" بالتنسيق مع مديرية الشباب. الرياضة ضمن البرنامج الرئاسى لأبناء القبائل الحدودية.


ونظم قصر ثقافة دهميت محاضرة بعنوان "التكنولوجيا سلاح ذو حدين" حاضرها محمود جمال مهندس حاسب آلى، أشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت سلاحا ذو حدين، حيث إن الفارق بين إيجابية التكنولوجيا وسلبياتها في العصر الحديث، يتوقف على مدى إستخدام الفرد لها، فإذا استخدمها الفرد كنوع من المعرفة ومسايرة الواقع ومعرفة ما يدور خارج النطاق الذى يعيش فيه كأن يتابع الأخبار العالمية أو يحادث أصدقاءه على الإنترنت أصبح إيجابيا، والعكس إذا لم يستخدمه بالشكل الصحيح يصبح سلبيا بحيث يستخدمه في غير موضعه كتضييع الوقت أو ما شابه ذلك أو أصبح إدمانا لدى هذا الشخص لا يستطيع الإقلاع عنه كإدمان المواد المخدرة التي تنعكس على الشخص بانعكاسات سلبية وتنشئ اضطرابات فى السلوك الإنسانى.
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
عرض موسيقى عربية لأبناء القبائل الحدودية بثقافة أسوان
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الكلمات المفتاحية

مصر قبائل عرض موسيقي اخبار

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