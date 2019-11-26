مدرب العراق: آدائنا كان سئ لكني سعيد بالفوز على قطر



تحدث ​سريتشكو كاتانيتش​ المدير الفني لمنتخب العراق عن مباراة فريقه أمام المنتخب القطري، التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي، وانتهت بفوز العراق بهدفين مقابل هدف، في المباراة الافتتاح من بطولة كأس الخليج​ "خليجي 24".



وتنطلق بطولة كأس الخليج 24، في الفترة من 26 نوفمبر 2019 وتستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.



وقال كاتانيتش في تصريحات عقب اللقاء: "لم يكن آدائنا جيد أمام المنتخب القطري، حاولنا حماية مرمانا بعد التقدم بهدفين، لكن منتخب قطر تمكن من هز الشباك".



وتابع: "أنا سعيد بالفوز، وسنعمل جيدا لمواصلة الانتصارات، لأن الفوز في البداية ليس كافيًا".



وافتتح محمد قاسم أهداف اللقاء لصالح المنتخب العراقي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك قطر عند الدقيقة 18.



وسجل قاسم، الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الاول بتقدم العراق بهدفين دون رد.



وفي الشوط الثاني،تمكن عبدالعزيز حاتم، من احراز الهدف الوحيد للمنتخب القطري بتمريرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى العراق عند الدقيقة 49.



ويتواجد منتخبي قطر والعراق في المجموعة الأولى رفقة منتخبات؛ الإمارات واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.



ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.



