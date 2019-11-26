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تردد قناة الكاس 2020 الرياضية الجديدة Al Kass sports TV على القمر الصناعي نايل سات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:36 م
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تردد قناة الكاس
تردد قناة الكاس
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تردد قناة الكاس، حيث أصبحت تشغل بال العديد من متابعي كرة القدم، واستطاعت مجموعة قنوات الكأس الرياضية في خلق جمهور عريض لها وملايين المشاهدين خلال فترة وجيزة، وذلك بسبب ما تعرضه القناة من محتوى رياضي متميز، مما جعلها تنافس العديد من القنوات التي لها شهرة كبيرة في عالم الرياضة.

وشهد محرك بحث جوجل ازدياد على عملية البحث عن تردد قناة الكاس الرياضية، حيث تتكون من 8 قنوات تعمل على عرض محتويات مختلفة من البطولات المختلفة على مستوى جميع الألعاب الرياضية سواء كرة القدم أو بطولات التنس وبطولات كرة الطائرة وبطولات الإسكواش والعديد من الألعاب الأخرى.

تردد قناة الكاس Alkass 2019 نايل سات 
وتعد قناة الكاس الرياضية من من القنوات التي تعرض مباريات كأس الخليج العربي، والتي من المقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء، لتقوم ببث مباريات البطولة على ترددات قناة الكاس المختلفة على مستوى جميع الأقمار، كما تقوم قناة الكاس يإذاعة المباراة الافتتاحية لبطولة خليجي 24 والتي ينتظرها الملايين من عشاق المستطيل الأخضر انطلاقها اليوم.

تستضيف قناة الكاس الرياضية مجموعة من نجوم كرة القدم من مختلف أنحاء العالم لتقديم رؤية تحليلية للمباريات، كما تقوم قناة الكاس باستضافة خبراء التحكيم لتقديم رؤية تحليلية لمواقف الحكام أثناء المباراة والوقوف على الأخطاء التحكيمية للحكام فإن كنت من عشاق كرة القدم، وفيما يلي سنُعرفكم على تردد قناة الكاس.

تردد قناة الكاس Al Kass الرياضية 2019

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.
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