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بهاتريك مبخوت.. الإمارات تقسو على اليمن في خليجي 24

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:36 م
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علي مبخوت
علي مبخوت
أميرة فطيم
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حقق المنتخب الإمراتي فوزا ثمينا أمام منتخب اليمن، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد الله بن خليفة في مستهل مشوار الفريقين من كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" المقام في قطر.

ونجح على مبخوت في قيادة المنتخب الإماراتي للفوز على اليمن؛ بتسجيلة الأهداف الثلاثة للأبيض "هاتريك" في الدقائق 21 و38 و55 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإماراتي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب العراقي الذي تفوق على قطر بهدفين مقابل هدف في المباراة الافتتاحية.

ويتواجد منتخبي الإمارات واليمن في المجموعة الأولى رفقة منتخبات؛ قطر، والعراق، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

وتخوض الفرق المتنافسة المباريات على ملعب خليفة الدولي في قطر، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022.
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الكلمات المفتاحية

كأس خليجي خليجي 24 اليمن الإمارات ضد اليمن الإمارات

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