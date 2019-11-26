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مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:25 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، في تمام االعاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Paris Saint-Germain KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق علي جواد بدة، في قمة منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدجين زيدان لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، وتاكيد تأهله غلى دور الستة عشر Real Madrid vs Paris Saint-Germain ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان
نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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