شاهد.. أحمد حلمي وبيومي فؤاد بسيلفي على أحد المراكب

نشر الفنان بيومي فؤاد، صورة جديدة له هو والفنان أحمد حلمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهر بيومي فؤاد، بقميص أبيض كروهات ونظارة شمس وظهر أحمد حلمي بقميص أبيض.





وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين وتبادلو التعليقات ومن بعض التعليقات أحسن ناس.





يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية مسؤل عن منصب مهم في الدولة ولكننا خلال الأحداث لا نعرف من هو المسؤول .





وتدور أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في إطار كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصية مقدم برامج في صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة .





وأن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان كريم عبد العزيز دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، احمد حلاوة، وغيرهم من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان أحمد فهمي والفنانة شيماء سيف وآخرين وهو من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجان وائل عبد الله ولؤي عبد الله ومن سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي