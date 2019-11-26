عاجل- مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لموقعة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

يخوض برشلونة مواجهة هامة مساء غد الأربعاء أمام ضيفه بوروسيا دورتموند على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.



ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة الغد لحسم بطاقة الصعود للدور المقبل من البطولة الأوروبية.



وأعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد والتي شهدت عودة الثنائي أرثو ولينلغيت، فيما يغيب سيميدو وجوردي ألبا بسبب الإصابة، وجيرارد بيكيه للإيقاف، وكارليس بيريز والينا بقرار فني.



وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-



تير شتيجين - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - لويس سواريز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينجليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - أنسو فاتي.



ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في المجموعة بـ7 نقاط.



ترتيب المجموعة السادسة

برشلونة 8 نقاط

بوروسيا دورتموند 7 نقاط

إنتر ميلان 4 نقاط

سلافيا براج نقطتين