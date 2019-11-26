مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جير مان بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، على ملعب استاد سينتياغو بيرنابيو ، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020





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تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جير مان، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق مبارايات دوري ابطال أوروبا .





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