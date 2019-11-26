مفاجأة.. الكشف عن موعد رحيل ميسي من برشلونة.. ورسالة مؤثرة إلى نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني عن صفوف ناديه.





ميسي يحاول إقناع نيمار بالعودة إلى برشلونة





وأكدت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن ميسي يحاول إقناع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالعودة لبرشلونة مرة أخرى مؤكدا أنهم سيتمكنون من حصد بطولة دوري أبطال أوروبا سويا.





الكشف عن محادثة بين نيمار وميسي والكشف عن موعد الرحيل





وكشفت المجلة عن محادثة دارت بين ميسي ونيمار جاء نصها كالآتي: "يجب عليك العودة للكامب نو، ستعود وتستلم الفريق مني، لإنني في خلال عامين قد أترك الفريق وستكون أنت في الواجهة".





برشلونة يحاول ضم نيمار





وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن نادي برشلونة سيحاول التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





يذكر أن نادي برشلونة كان قد حاول كثيرا التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن طلبات باريس سان جيرمان المالية عطلت الصفقة.





موقف نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان





وكان نيمار قد أظهر رغبة قوية في الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الصيف القادم والعودة إلى نادي برشلونة مرة أخرى.





مركز برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز





ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني





ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



