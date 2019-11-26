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مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:06 م
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بوابة الفجر
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شاهد بث مباشر KORA ONLINE TV لمباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي مساء اليوم الثلاثاء، فريق ريال مدريد الإسباني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات الأوروبي، وستقام المباراة على أرضية ستاد "سانتياجو برنابيو"، معقل النادي الملكي.

موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد × باريس سان جيرمان COOL KORA اليوم الثلاثاء:
مشاهدة حصرية لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر YALLA SHOOT، حيث تنطلق المواجهة النارية المرتقبة بين الفريقين الاسباني والفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر لعام 2019.

بث مباشر KORA STAR مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان LIVE:
كورة لايف –KORA LIVE يخوض باريس سان جيرمان مباراة اليوم في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وفي جعبته 12 نقطة يتصدر بها ترتيب المجموعة، بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، وتعتبر مباراة اليوم مهمة بشكل كبير للفريقين، حيث أن الثلاث ستكون حاسمة في تأهلهما لدور الـ 16 بالبطولة الأوروبية، تابع بث مباشر (LIVE) مباراة الريال وسان جيرمان أونلاين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:
YALLA KORA – يلا كورة بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا، ستذاع مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق مميز لـ جواد بدة، كما أعلنت بعض القنوات على مختلف الأقمار الصناعية عن نقل مباراة اليوم وهي كالتالي:

BT Sport ESPN
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 11 EN
beIN Sports HD 12 EN
Cosmote Sport 4 HD
DAZN 1 HD

مشاهدة بث مباشر KOOORA4HD مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان:
تابع بث مباشر KORA HA7SRY مباراة (REAL MADRIED)، حيث يتسلح فريق ريال مدريد في مباراته اليوم بعاملي الأرض والجمهور وخبرات لاعبيه مثل كريم بنزيما وايدين هازارد وكورتوا وسيرجيو راموس، من أجل تخطي فريق باريس سان جيرمان وحصد النقاط الثلاث بهدف الصعود للدور التالي بالبطولة، تابع بث مباشر BEIN MATCH مباراة الريال بدون تقطيع وبجودة فائقة.

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