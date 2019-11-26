نانسي إبراهيم مذيعة نايل سينما تقدم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تم إختيار نانسي ابراهيم، مذيعة قناة نايل سينما، لتقديم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الحادية والاربعين ، حيث ستقوم بنقل حفل الختام على الهواء مباشرة على شاشة نايل سينما ، وستقوم بإجراء لقاءات متعددة مع كبار النجوم والمخرجين المشاركين فى هذة الدورة و ضيوف المهرجان وصناع وصناع الأفلام.





يذكر أن نانسي إبراهيم، هي المذيعة المصرية الوحيدة وابنة التليفزيون المصري التي استطاعت إجراء لقاءات حصرية طويلة من إعدادها وتقديمها مع أكثر من ٤٥ نجم عالمي من نجوم هوليوود أمثال: "روبرت دى نيرى ، وآل باتشينو واللذان عرض فيلمهما الإيرلندي فى حفل إفتتاح المهرجان هذا العام ، كما تمكنت من اجراء لقاء ايضا مع مخرج العمل مارتن سكورسيزى فى وقت سابق ، وأجرت لقاءات مع الكبار أمثال : أمثال أميتاب باتشان ، مونيكا بيلوتشى ، كاترين دينييف ، شاروخان ، المخرج الحاصل على الاوسكار دارين أرونوفسكى ، بريانكا تشوبرا ، عرفان خان ، أبهاى ديول ، أرجون رامبال ، جيرمى أيرونيز ، والمخرج الصينى الكبير تشى فى واخرين .



