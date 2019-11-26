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مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر real madrid vs psg LIVE يلا شوت رابط ماتش ريال مدريد live stream

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:00 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر كورة ستار يلا شوت الملكي بث مباشر ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين فريق ريال مدريد ونظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، علي ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:-
من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، على ملعب سنتياجو برنابيو، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، ويسعي ريال مدريد الإسباني إلى الثأر من الهزيمة القاسية التي تعرض لها في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهم أنخيل دي ماريا، وتوماس مونييه، على ملعب حديقة الأمراء.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر ريال مدريد KORA GOAL يلا شوت الملكي بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم ضد باريس سان جيرمان kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora liveبث مبارة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت، ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة كاملة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد.

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