نادي حدائق الأهرام يتهم اتحاد اليد بمجاملة الأهلي والزمالك على حسابه (مستند)

اتهم المهندس محمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام ، اتحاد كرة اليد بمجاملة فريقي الأهلي و الزمالك علي حساب فريقه، خلال منافسات هذا الموسم .





و قال نافع : للاسف الشديد الاندية الصغيرة ليس لها قيمة لدي مسئولي اتحاد اليد و مصالح الكبار اهم من ارساء قواعد الحق و العدل في المسابقة ، مشيرا إلي انه من السهل التضحية بحق اي فريق من اجل عيون الاهلي و الزمالك.





و اوضح ان المشكلة التي حدثت غريبة و هي عبارة عن ان فريقه مواليد ٢٠٠٢ و فريق الرجال أيضا لهما مباراة مع الجزيرة في إطار منافسات دوري المحترفين المرتبط يوم الجمعة المقبل و علي ملعبه و هو صالة ٦ أكتوبر للألعاب الرياضية في السادسة و الثامنة مساء الجمعة المقبل، و فوجئ و فريقه باتحاد اليد يطلب منا ترك ملعبنا من اجل إقامة مباراة الاهلي و الزمالك مرتبط و رجال علي صالة ٦ اكتوبر التي هي ملعبنا لكننا رفضنا و حلا للمشكلة عرضنا ان يلعب نادينا مع الجزيرة مباراتيه في الساعة الثانية و الرابعة علي ملعبنا كما هو في الجدول علي ان يلعب الاهلي و الزمالك في توقيتي السادسة و الثامنة مساء علي ملعبنا ، لكن كان التصرف الغريب و دون اي تنسيق فوجئنا بخطاب غريب من اتحاد اليد بنقل مباراتنا مع الجزيرة من ملعبنا إلي صالة المركز الأوليمبي بالمعادي و تم سلب ملعبنا ليلعب عليه الاهلي و الزمالك في تصرف يفتقد لكل قواعد العدل و الحق .





و ابدي أحمد عبد السلام رئيس جهاز اليد بنادي حدائق الأهرام استياءه الشديد لهذا التصرف من قل المسئولين عن المسابقات باتحاد اليد واصفا ايه بانه تصرف لا يليق و اشبه بالسمك الكبير الذي يأكل السمك الصغير و كأن نادي حدائق الاهرام ليس له اي حقوق .





و شد عبد السلام علي انه يرفض هذا الامر و ان ادارة ناديه ستتقدم باحتجاج رسمي ضد ما حدث لان هذه مجاملات صارخة و غير مقبولة .





و كان اتحاد كرة اليد ارسل اليوم الثلاثاء خطابا إلي نادي حدائق الأهرام يخبره فيه بنقل مباراته مرتبط و رجال مع الجزيرة إلي المركز الاولمبي بالمعادي لدواعي أمنية بعيدا عن ملعبه ، مع ان نفس الملعب ستقام عليه مباراتي الاهلي و الزمالك مرتبط و رجال في نفس اليوم و نفس التوقيت .