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سامسونج تتصدر سوق الهواتف.. وانفينكس ترفع حصتها السوقية.. وريلمي تقفز للمركز السادس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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سامسونج تتصدر سوق الهواتف.. وانفينكس ترفع حصتها السوقية.. وريلمي تقفز للمركز السادس
يعد السوق المصري من الأسواق الواعدة التي تتصارع الشركات من اجل الاستحواذ على حصة سوقية متميزة فيه خصوصا شركات الهواتف الذكية، في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات والإقبال الكبير من الشباب على استخدام الهواتف الحديثة.


وخلال العام الماضي دخلت علامات تجارية جديدة لسوق الهواتف الذكية استطاعت خلال عدة أشهر من تحقيق نتائج متميزة لم تستطيع كبرى الشركات تحقيقها فى هذا الوقت القياسي، كان على رأسها شركة ريلمي الصينية التي قفزت إلى المرتبة السادسة في السوق المصري خلال ٩ اشهر فقط من انطلاقها محققة حصة سوقية بلغت 4.6٪  خلال سبتمبر من 3.9٪ حققتها خلال أغسطس وفقا لتقرير GFK عن شهر سبتمبر الماضي.
سامسونج تتصدر سوق الهواتف.. وانفينكس ترفع حصتها السوقية.. وريلمي تقفز للمركز السادس
سامسونج تتصدر سوق الهواتف الذكية في مصر بحصة سوقية 31.3%

تصدر عملاق التكنولوجيا الكوري سامسونج مبيعات سوق  الهواتف الذكية في مصر خلال سبتمبر الماضي بحصة سوقية 31.3% مرتفعا بنسبة 0.1% عن الشهر السابق له، تلاه  شركة الهواتف الصينية oppo والتي استطاعت التغلب على العملاق الصيني هواوي وسجلت حصة سوقية متميزة بلغت 19.1% بنسبة نمو قاربت 1% عن الشهر السابق له وتعتبر اوبو المستفيد الأكبر من أزمة هواوي حيث ارتفع حصتها السوقية بنسبة 9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في حين بلغت استفادة سامسونج من الأزمة حوالي 7% حيث كانت تقدر الحصة السوقية للعملاق الصيني خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 26.4%.
سامسونج تتصدر سوق الهواتف.. وانفينكس ترفع حصتها السوقية.. وريلمي تقفز للمركز السادس
وجاءت هواوي في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 17.3% مستمرة في الانخفاض بنسبة 0.4% عن شهر أغسطس متأثرة بازمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت حصتها السوقية حوالي 9% خلال عام واحد منذ إعلان شركة جوجل الأمريكية من وقف التعاون مع الشركة ووقف تحديثات هواتفها بنظام اندرويد وهو ما أثر بشكل سلبي على مبيعات الشركة بالسوق المصري رغم محاولتها احتواء الأزمة والاخبار الإيجابية التى كانت تسوقها دائما حول نظام تشغيلها الجديد تارة والوصول لحلول مع الإدارة الأمريكية تارة أخرى ولكن يبقى الواقع هو انخفاض تدريجي ومستمر للحصة السوقية للشركة بالسوق يحقق استفادة كبيرة للشركات المنافسة ويشجع شركات جديدة على دخول سوق الهواتف الذكية في مصر.

سامسونج تتصدر سوق الهواتف.. وانفينكس ترفع حصتها السوقية.. وريلمي تقفز للمركز السادس
أما فى المركز الرابع جاءت شركة انفينكس للهواتف الذكية محافظة على مركزها في السوق مع ارتفاع ملحوظ في حصتها السوقية حيث حققت 10.4% من حجم سوق الهواتف الذكية فى مصر مرتفعة بنسبة 0.7% عن الشهر السابق وهى نسبة كبيرة تعكس قوة العلامة التجارية.

وجاءت شاومي بعلامتها التجارية ريدمي في المركز الخامس بحصة سوقية  بلغت 4.9% مسجلة انخفاض بنسبة 0.3% عن شهر أغسطس، رغم إطلاقها عدد من الهواتف الجديدة وهو ما يعكس رغبة المستهلك فى تجريب العلامات التجارية الجديدة، التى استطاعت الاستحواذ على ثقته بشكل أكبر من شاومي رغم تواجدها في السوق لسنوات.
ريلمي تقفز للمركز السادس بحصة سوقية 4.6%


فيما حققت شركة ريلمي الصينية - Realme- قفزة جديدة فى سوق الهواتف الذكية في مصر لتنتقل من المركز السابع إلى المركز السادس خلال شهر سبتمبر وفق مؤشرات شركة GFK محققة حصة سوقية بلغت 4.6% بنسبة ارتفاع بلغت 0.7% عن شهر أغسطس السابق له، وهو ما يعد إنجاز لشركة ناشئة خلال 9 أشهر وهو فترة تواجدها بالسوق المصري .


وجاءت هونر في المركز السابع بحصة سوقية بلغت 3.7% منخفضة عن شهر أغسطس بنسبة 0.4% ولكنها مازالت تحقق إنجاز باعتبارها علامة تجارية جديدة في السوق.
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