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Real Madrid YouTube مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:51 م
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بوابة الفجر
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 كورة بلس يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري KORA PLUS ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يلا شووت حيث يسعى الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط أرضه وجماهيره بملعب سانتياجو بيرنابيو، لحجز البطاقة الثانية للصعود للدور المقبل عقب تأكد وصول باريس سان جيرمان الفرنسي والذي حصد العلامة الكاملة، YALL SHOOT تابع مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، بالجولة الخامسة لدور المجموعات.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا
كورة أونلاين وستلعب مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم بدوري أبطال أوروبا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا
كورة جول حيث ستذاع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة BEIN SPORTS HD1، KORA GOAL متابعة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي حصريا بدون تقطيع.

كورة لايف حيث يطمح الميرنجي في محو أثار البداية السئية بالبطولة الأوروبيه، هذا الموسم بعدما تلقى خسارة كبيرة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثيه ثم تعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل فريق ولم يفز سوى أمام جالطة سراي التركي بأخر جولتين، KORA LIVE شاهد مباراة ريال مدريد ضد جالطة باريس سان جيرمان الفرنسي، بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما يسعى ريال مدريد ومدربه الفرنسي زيدان، في الاستمرار في تحقيق الفوز بالمباريات عقب الفوز الذي حققه مؤخرا على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، ويظل على صدارة ترتيب الليجا بالتساوي مع برشلونة بنفس الرصيد، تابع بث مباشر كورة حصري مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا KORA7ASRY.

كوول كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان الفرنسي الصدارة برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد نقطتين وأخيرًا جالطة سراي التركي في المؤخرة بنقطة وحيدة، COOL KORA تابع مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بالجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بموقع الفجر الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط جول العرب GOAL AL3RB بدوري أبطال أوروبا.
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