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كورة لايف LIVESTREAM مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد yalla shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس kora line كورة لايف

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:52 م
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بوابة الفجر
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شاهد بث مباشر YALLA SHOOT PLUS مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد أتليتكو مدريد الإسباني، بدون تقطيع وبجودة فائقة LIVE ماتش، حيث يلتقي الفريقين مساء اليوم الثلاثاء 26 / 11 / 2019، في مواجهة نارية على ستاد "أليانز ستاديوم" في تورينو معقل اليوفي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


كول كورة COOL KORA متابعة بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، حيث يدخل فريق يوفنتوس المباراة وفي جعبته 10 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الأوروبية، بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثاني برصيد7 نقاط، ويتساوي فريقي لوكومتيف موسكو وباير ليفركوزون في رصيد النقاط ويمتلك كل منهما 3 نقاط، تابع بث مباشر YALLA KORA مباراة اليوفي أونلاين علي رابط يوتيوب LIVESTREAM.


موعد مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد KOOORA4LIVE بث مباشر اليوم:

تنطلق أحداث المواجهة النارية بين أتليتكو مدريد ويوفنتوس اليوم الثلاثاء 26 / 11 / 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويبحث نادي يوفنتوس عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الخبرات الكبيرة والإمكانيات الهجومية والتهديفية العالية.


بث مباشر KORA STAR مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد ONLINE ماتش:

مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا NOW، حيث يتفوق البرتغالي رونالدو في تاريخ مواجهاته ضد الأتليتي، وسبق وتقابل مع الفريق المدريدي، حيث خاض 32 مباراة ضد بطل اسبانيا، وسجل 25 هدفًا وصنع 8 أهداف، كما أن سجل 4 هاتريك في شباك الأتليتي، تابع بث مباشر YALLA LIVE مباراة يوفنتوس اليوم KORA HA7SRY.


القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء:

بث مباشر KOOORA4HD مباراة يوفنتوس JUV ضد أتليتكو مدريد ATLITE متابعة بدون تقطيع، ويمكنكم متابعة مباراة اليوم عبر قنوات بين سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث أعلنت أنه سيتم اذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق الجزائري رؤوف خليف، وتذاع المباراة عبر بعض القنوات الأخري على الأقمار الصناعية المختلفة وهي كالتالي:

- canale 5 italia
- Ziggo Sport Golf
- Cosmote Sport 7 HD
- Tring Sport 1
- Digi Sport 2 HD Romania
- Idman Azerbaycan
- beIN Sports HD 1 TR
- Movistar Liga de Campeones HD1
- RMC Sport 2
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